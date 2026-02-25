Guardie Ausiliarie arrestate e deportate nei lager nazisti: posate davanti all'ex Questura le 4 pietre d'inciampo in memoria (FOTO e VIDEO)

Erano stati arrestati a Savona, deportati e sono poi deceduti nei lager nazisti.

Questa mattina nella Piazza del Duomo è stato ricordato il sacrificio delle Guardie Ausiliarie Salvatore Caci, Stefano Rossi, Giacomo Turco e Giovanni Vitaliano, con la posa delle pietre di inciampo in loro memoria.

Alla cerimonia erano presenti il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Vittorio Pisani, il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, il Questore di Savona Giuseppe Mariani, il Presidente dell’ANED Simone Falco, l'assessore regionale al bilancio Claudia Morich, il Sindaco di Savona Marco Russo e le Autorità Civili e Militari della provincia.

"Il suo ricordo è sempre rimasto vivo per familiari e colleghi - ha detto Maria Vittoria Savarese, nipote di Giovanni Vitaliano - Con il loro estremo sacrificio rappresentano un faro per la società e per la Polizia di Stato".

Quando si concluderanno i lavori a Palazzo Della Rovere verranno posate all'ingresso dell'ex Questura.