A Maria Dominguez e John Lampl la pergamena di “Amici di Alassio da sempre”

Nei giorni scorsi, i coniugi Maria Dominguez e John Lampl sono stati ricevuti nel Palazzo Comunale di Alassio, dove il vicesindaco Angelo Galtieri ha consegnato loro una pergamena ufficiale del Comune come “Amici di Alassio da sempre”, riconoscendo il loro legame speciale con la Città del Muretto.

Maria Dominguez, originaria del Sud America e residente da molti anni a New York, ha visitato Alassio per la prima volta nel 1980, spinta dal desiderio di scoprire la città in cui lei e sua madre - legate a un diplomatico in Italia - erano state sfollate durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora, Maria e John hanno mantenuto un legame speciale con la città.