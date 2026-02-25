Alassio piange Michelangelo Trimboli “Bimbi”, aveva 80 anni

Lutto ad Alassio per la scomparsa di Michelangelo Trimboli, conosciuto da tutti come “Bimbi”. Si è spento all’età di 80 anni.

Nato a Torino, si era trasferito ad Alassio con la famiglia quando aveva 16 anni. Qui iniziò una lunga storia di lavoro: prima il negozio di frutta e verdura in via Dante, poi una latteria nella stessa strada, per poi specializzarsi nella gastronomia, aprendo un’attività in via Neghelli, sotto i portici, in quello che sarebbe poi diventato – dopo il pensionamento – sede della Croce Rossa. Celebre la sua torta verde, conosciuta da tutti come la “torta di Bimbi”.

Lascia la figlia Tiziana con il marito Pino, gli adorati nipoti Davide e Simone e la sorella Rosaria.

Oggi (25 febbraio) alle 14,30 i funerali nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, alla Fenarina. Dopo il rito funebre si proseguirà per il tempio crematorio. La famiglia chiede non fiori ma offerte alla Croce Rossa alassina.