Sanità | 27 febbraio 2026, 11:05

Sanità, quattro nuovi ecotomografi per l’Asl2, un investimento da 324mila euro finanziato dal Pnrr

I macchinari ormai datati negli ambulatori specialistici, saranno sostituiti con sistemi di ultima generazione per potenziare la diagnostica tra San Paolo e Santa Corona

Nuove tecnologie in arrivo nelle strutture dell’Asl2 Liguria grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’azienda sanitaria ha disposto l’acquisizione di quattro ecotomografi di alta fascia per un investimento complessivo di 324.428,92 euro , per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

L’operazione rientra nel del PNRR, che finanzia il rinnovo delle grandi apparecchiature sanitarie, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni e ridurre i tempi di attesa. Le nuove apparecchiature saranno distribuite tra Levante e Ponente: alla Neurologia Levante (ospedale San Paolo) andrà un ecotomografo di alta fascia per applicazioni in radiologia, attività multidisciplinari, chirurgia ed epatogastroenterologia (55.548,10 euro) e alla Cardiologia Levante un ecocardiografo di alta fascia (115.741,82 euro); alla Ginecologia e Ostetricia Levante un ecotomografo dedicato alle applicazioni ginecologiche e ostetriche (53.460,00 euro).

Alla Radiologia Ponente (ospedale Santa Corona) andrà  un ulteriore ecotomografo di alta fascia per attività radiologiche e multidisciplinari (84.230,00 euro oltre IVA). La fornitura  è stata affidata alle società Philips  e GE Medical Systems Italia.

L'installazione dei nuovi macchinari nasce dall’esigenza di sostituire ecotomografi in uso da oltre dieci anni in ambito specialistico ambulatoriale. L’introduzione di sistemi di ultima generazione consentirà un miglioramento della qualità diagnostica, maggiore precisione negli esami e una gestione più efficiente dei flussi di pazienti.

Elena Romanato

