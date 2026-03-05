 / Cronaca

Cronaca | 05 marzo 2026, 07:36

Scontro tra auto e furgone a Piana Crixia: un ferito al San Paolo, disagi alla viabilità

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca, l’automedica “India” e i carabinieri

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la Sp29, nel territorio di Piana Crixia. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando alla centrale operativa sono arrivate le prime segnalazioni di uno scontro tra un’automobile e un furgone.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militi della Croce Bianca di Savona, insieme all’automedica infermierizzata “India”. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Nell’impatto è rimasta ferita una persona, pare una donna. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata stabilizzata e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, la viabilità lungo il tratto interessato ha subito alcuni rallentamenti.

Redazione

