Sezione Primavera di Carcare, Mirri alle mamme: "Domani si terrà il sopralluogo di Alisa e Asl"

Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha risposto alla lettera delle mamme riguardo alla situazione della sezione Primavera dell'Istituto Comprensivo, la cui apertura, prevista per settembre, è ancora bloccata a causa di certificazioni e documentazione non in regola.

"Non vogliamo assolutamente polemizzare con le mamme, ma non vorremmo che questa vicenda sia stata volutamente strumentalizzata da qualcuno, cosa che ci dispiacerebbe molto, soprattutto in vista del sopralluogo previsto domani da parte di Alisa e Asl", commenta il primo cittadino.

"Avendo ereditato una situazione complessa, come amministrazione comunale abbiamo fatto tutto il possibile per risolverla, lavorando in collaborazione con gli enti competenti".

Riguardo alla riapertura della sezione, Mirri ha precisato che, "dopo il sopralluogo di domani, si valuterà la possibilità di avviare il servizio per i restanti due mesi dell'anno scolastico". Se questo non fosse possibile, ha garantito che "la sezione ripartirà regolarmente a settembre 2025 con il nuovo anno accademico".

"Vogliamo rassicurare le mamme - conclude il sindaco - quando il servizio partirà, sarà pienamente a norma, con tutte le certificazioni in regola, garantendo la sicurezza di tutti, bambini, famiglie e istituzioni. Ringrazio l'Istituto Comprensivo per la collaborazione".