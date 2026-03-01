Tour amarcord a bordo della storica corriera: il giro a Savona sulle linee dell'ex ACTS

Un giro per Savona a bordo di un autobus storico dal classico colore arancione.

Il tour è stato organizzato dall'associazione spezzina "StoricBus - Museo dell'autobus Italiano" che ha restaurato un Fiat 314 urbano del 1976. La vettura era stata in servizio ad Asti, ed è identica alla savonese ex ACTS.

Tutto agghindato di adesivi storici esterni ed interni e dal plurimus di destinazione, con particolari originali dell'ex ACTS di Savona, dall'autista di Tpl Linea Cristian Mazza con l'aiuto di giovani volontari genovesi, era partito per Savona dalla Sede V.Orba, un'officina e area di ricovero specializzata per autobus storici presente a La Spezia.

Il mezzo con carrozzeria monocar 1201/3 modello Menarini ha fatto partire la sua corsa dalla stazione percorrendo le linee storiche ACTS 2, 3, 5, 8 e 100.

Due i turni, del mattino e pomeridiano, nel quale i partecipanti hanno potuto effettuare un giro amarcord per la città della Torretta.