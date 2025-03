Gli Alpini di Borgio Verezzi sempre in prima linea al servizio della comunità

La sezione di Borgio Verezzi dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) continua a distinguersi per il suo instancabile impegno al servizio della comunità. Con 30 iscritti per l'anno 2025, il gruppo, guidato dal capogruppo Rito Rosset e con Vittorio Bozzano nel ruolo di segretario e cassiere, rappresenta un punto di riferimento per il volontariato locale.

I membri della sezione si riuniscono ogni lunedì presso la loro sede di piazza del Commercio per organizzare le attività e mantenere vivo lo spirito alpino, mentre l'ultimo venerdì di ogni mese è dedicato alla cena sociale, un momento di convivialità che rafforza i legami e favorisce il confronto sulle iniziative future.

Nel corso del 2024, il gruppo A.N.A. ha partecipato attivamente a numerose manifestazioni del paese, offrendo supporto logistico e operativo. Tra le attività più significative spiccano due importanti iniziative solidali: la raccolta alimentare e la raccolta del farmaco. Non è mancato, inoltre, il contributo in occasione di eventi organizzati dal Comune, dai commercianti, dalla parrocchia o da altre associazioni locali, dove gli Alpini hanno offerto un prezioso servizio di assistenza così come in occasione della Sagra della Lumaca di Verezzi (durante la quale il gruppo ha fornito il servizio navetta facilitando la partecipazione di cittadini e turisti a questa tradizionale manifestazione) o delle diverse castagnate.

Degno di sottolineatura è anche l'impegno degli Alpini come ausiliari della sicurezza nelle scuole, un servizio che garantisce la tranquillità di studenti e famiglie. Inoltre, il gruppo è coinvolto nella manutenzione del Torrione di Borgio Verezzi, contribuendo a preservare un patrimonio storico e culturale di grande valore per la comunità.