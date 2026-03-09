Ciclismo, debutto tra i pro per l'alassino Giaimi: 18° nella crono d'esordio alla Tirreno-Adriatico

A 46 secondi dalla prova "monstre" di Filippo Ganna con un diciottesimo posto soddisfacente alla prima gara da professionista.

Il ciclista alassino Luca Giami passato tra i pro nelle file della Uae Team Emirates XRG lo scorso 27 febbraio dopo l'esperienza nella squadra Development (giovani) "Gen Z" sempre del team Emiratino, oggi nella prima tappa della Tirreno-Adriatico, la cronometro di Lido di Camaiore, tralasciando l'impressionante prova del campione della Ineos, è finito dietro per dieci e sette secondi ai compagni di squadra Isaac Del Toro e Jan Christen.

Giaimi, specialista nelle prove contro il tempo, era quindi atteso a confermarsi nella corsa dei due mari ed ha sfoderato una prestazione più che positiva. Ora si metterà a disposizione della squadra e del capitano, il messicano Del Toro, secondo al Giro d'Italia 2025.

"Tappa 1 alla Tirreno-Adriatico.Una forte prestazione di squadra contro il tempo oggi. Isaac Del Toro chiude nella Top 10, passando in una buona posizione su GC. Un solido esordio da professionista per Luca Giaimi, mentre la squadra inizia bene la gara" dicono dalla Uae.

Con la maglia della Nazionale il corridore di Alassio si era aggiudicato la medaglia di bronzo con il quartetto maschile nell'inseguimento a squadre ai Campionati Europei Under 23. Terzo gradino del podio anche nell'inseguimento individuale. Stesso risultato ai campionati italiani a cronometro under 23, con la maglia dell'Uae.