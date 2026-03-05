Vigili del fuoco, Finale Ligure ospita il 6° Trail "Memorial Ermano Fossati": trionfa il Comando di Belluno

Domenica 1 marzo a Finale Ligure si è svolto il 6° campionato Italiano vigili del fuoco Trail “Memorial Ermano Fossati”, inserito nella ormai consolidata gara Trail del Marchesato.
L’evento prevedeva un percorso di 16 km con 1000 metri di dislivello positivo e ha visto la partecipazione di 37 Comandi provenienti da tutta Italia, per un totale di 120 atleti.
Prima prova del calendario del campionato italiano VVF Podismo, la gara ha visto salire sul podio, in ordine di arrivo: il Comando di Belluno con 52 punti, seguito da Cuneo con 47 punti, e al terzo posto Savona, a pari merito con Verbania, con 26 punti ciascuno.