Maltempo, in arrivo l'allerta gialla per temporali nel centro levante savonese e in Val Bormida

Oggi, domenica 9 marzo, un intenso fronte atlantico porta piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative ovunque, puntualmente elevate su BD. In serata alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCDE e bassa probabilità di fenomeni forti su A, con possibili danni puntuali legati a piogge intense e colpi di vento. In serata possibili spolverate nevose oltre gli 800-1000 m su D occidentale al confine col Piemonte. Venti forti (50-60 km/h) da Nord-Est sui capi costieri esposti di A e da Sud-Est su BC. Mare molto mosso ovunque in serata.