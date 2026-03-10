Mar10 Day, la giornata dedicata a Super Mario!

Salopette blu, maglietta rossa, guanti bianchi, cappello e baffi. Il Mar10 Day, celebrato il 10 marzo, è una giornata dedicata a uno dei personaggi più amati e riconoscibili del mondo dei videogiochi: Super Mario.

Questo evento è nato da un gioco di parole per via dell’abbreviazione anglosassone del decimo giorno di marzo (Mar10), che assomiglia al nome Mario, ed è stato avviato come iniziativa informale dagli appassionati. Nel 2016, Nintendo ha ufficializzato questa celebrazione, riconoscendo così l’importanza di Mario nella cultura popolare.

Mario viene ideato nel 1981 dall’autore di giochi giapponese Shigeru Miyamoto. Inizialmente era solo “Jumpman”, l’uomo che salta. Solo nel 1985, con Super Mario Bros, Mario diventa un mito, sconfinando dai cabinati alla prima console domestica di Nintendo. Nel 1997 Mario passa dalle due alle tre dimensioni con Super Mario 64, restando se stesso, ma innovando l’intero mondo dei videogame per console.

Mario non si ferma neanche col nuovo secolo: partecipa alle Olimpiadi, a tornei di golf e di tennis, corre su go-kart, diventa l’eroe di epopee nello stile dei giochi di ruolo, torna al 2d per poi traslocare di nuovo nel 3d. E, molto probabilmente, continuerà a crescere anche nei prossimi anni, perché un futuro dei videogiochi senza Mario sarebbe impensabile. Il fratello Luigi è stato introdotto nel 1983 in Mario Bros e altri personaggi di fantasia si sono aggiunti nel tempo alle sue avventure.

Il modo migliore per festeggiare il Mar10 Day è vivendo le sue avventure e quelle dei suoi amici tutto l’anno! Buon divertimento!