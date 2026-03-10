Cengio, via Isole al buio da un mese: il Comune attende il preventivo per rifare l’impianto

Da circa un mese, via Isole a Cengio è priva di illuminazione pubblica. Una situazione che ha creato disagi e preoccupazione tra i residenti, costretti a muoversi al buio nelle ore serali.

Il problema, spiegano dal Comune di Cengio, è stato segnalato immediatamente alla società che gestisce il servizio di illuminazione pubblica, Enel Sole, e sollecitato più volte nelle settimane successive. Nonostante gli interventi effettuati, tuttavia, la situazione non è ancora tornata alla normalità.

"Negli ultimi mesi lungo la strada erano già stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione provvisoria per mantenere in funzione l’impianto. Soluzioni temporanee che oggi non risultano più sufficienti: dalle verifiche tecniche è emerso infatti che il sistema di alimentazione risulta ormai fortemente compromesso", spiegano dall'amministrazione Dotta.

Per risolvere definitivamente il problema sarà quindi necessario sostituire completamente il cavidotto esistente, l’infrastruttura sotterranea che alimenta i punti luce della via. L’amministrazione comunale è attualmente in attesa di ricevere il preventivo di spesa da parte di Enel per poter autorizzare l’intervento.

"Nel frattempo i tecnici della società sono già al lavoro per tentare un nuovo intervento tampone, con l’obiettivo di ripristinare almeno una parte dell’illuminazione e riaccendere alcuni dei lampioni presenti lungo la strada - conclude - Da Enel Sole assicurano che la situazione è stata presa in carico con la massima attenzione e che si lavorerà per ridurre al minimo i tempi necessari alla soluzione definitiva del guasto".