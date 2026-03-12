Roccavignale piange Roberta Vallerga, anima del "Club della Maglia": venerdì i funerali

La comunità di Roccavignale piange Roberta Vallerga, venuta a mancare all’età di 62 anni. Conosciuta e apprezzata in paese per il suo impegno e la sua allegria, lascia un profondo vuoto tra familiari, amici e concittadini.

Nonostante una lunga malattia, ha continuato a coltivare la sua passione per la socialità, promuovendo l’iniziativa "Club della Maglia". Una volta alla settimana, nel pomeriggio, una decina di donne si incontravano presso il palazzo comunale per chiacchierare, cucire e condividere momenti di gioia.

"Roberta ha avuto la forza di organizzare questa iniziativa, portando allegria e vitalità a chi le stava intorno", ricorda il sindaco Fracchia. "Il Comune ha subito aderito, mettendo a disposizione gratuitamente la sala del consiglio. La notizia della sua scomparsa ci ha colti tutti di sorpresa. Ancora la scorsa settimana abbiamo scambiato due chiacchiere, perché era venuta a rinnovare la carta d’identità".

Lascia il marito Attilio, i figli Barbara, Diego, Daniele e Davide con le rispettive famiglie, oltre a parenti e amici. I funerali si terranno venerdì 13 marzo alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale Sant’Eugenio di Roccavignale.