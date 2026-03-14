Savona, sabato 21 Marzo torna il "Consolato Mobile” per la comunità ecuadoriana residente nel savonese

Si rinnova l'appuntamento con i servizi istituzionali e l’assistenza alla cittadinanza ecuadoriana. Sabato 21 marzo, la città di Savona ospiterà una nuova giornata del "Consolato Mobile", un’iniziativa promossa dal Consolato Generale dell’Ecuador a Genova in collaborazione con l'USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) a beneficio della comunità ecuadoriana residente a Savona e zone limitrofe.

L’evento si terrà presso i locali della sede operativa dell’USEI APS di via Lorenzo Giacchero snc (angolo Corso Colombo), con inizio alle ore 09:30.

Servizi Consolari e Assistenza Integrale

La giornata è strutturata per offrire un supporto a 360 gradi attraverso due aree principali:

Trámites Consulares (Pratiche Consolari): Il personale del Consolato sarà a disposizione per il disbrigo di pratiche fondamentali, tra cui:

Rinnovo di passaporti e carte d’identità (cédulas); Atti notarili e procure (poderes); Certificati e registrazioni presso lo stato civile.

Balcón del Migrante: Uno spazio di attenzione integrale dove i cittadini potranno ricevere consulenza gratuita e servizi specializzati grazie alla rete di partner coinvolti:

Consulenza del lavoro e migratoria: a cura di Inas Cisl; Supporto educativo: a cura di Irfeyal; Consulenza legale gratuita: a cura di ARCHÈ; Servizi finanziari: con la partecipazione di Ria Money Transfer; Risarcimento danni: consulenza a cura di GIESSE; Sportello di servizi per il cittadino straniero: gestito direttamente da USEI APS.

Finalità dell'iniziativa

L’obiettivo del Consolato Mobile è quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini, facilitando l’accesso ai diritti e ai servizi amministrativi e legali direttamente sul territorio, evitando così le trasferte presso la sede consolare di Genova. La collaborazione tra il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova e l'associazione USEI APS sottolinea l'impegno costante nella solidarietà e nel sostegno pratico alla comunità ecuadoriana in Italia.

Informazioni utili:

Data: Sabato 21 Marzo

Orario: Dalle ore 09:00 alle ore 15.30

Luogo: Via Lorenzo Giacchero snc (angolo Corso Colombo), Savona (SV)