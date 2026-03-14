Forum Bandiera Arancione, presidente Bucci: "La Regione sostiene l'economia dei borghi e promuove connessioni tra mare ed entroterra" (FOTO e VIDEO)

"La Liguria ha un patrimonio unico: le Bandiere Blu per il mare e le Bandiere Arancioni per i borghi dell’entroterra. Un binomio che racconta ricchezza e varietà della nostra regione e che dobbiamo continuare a valorizzare. Stiamo rafforzando il sostegno ai piccoli borghi dell’entroterra, in particolare a quelli sotto i 5.000 e sotto i 2.500 abitanti, con bandi e investimenti dedicati. L’obiettivo è permettere alle persone, soprattutto ai giovani, di vivere e lavorare nei borghi, sostenendo il commercio locale, le botteghe storiche e le nuove attività, anche attraverso contributi a fondo perduto. Finanziare chi sceglie di restare nei borghi significa rafforzare il tessuto economico e sociale e, allo stesso tempo, sostenere un turismo consapevole. Si tratta di un traguardo raggiunto attraverso l'ascolto e la collaborazione tra Regione e sindaci del territorio, ai quali va il merito, il riconoscimento e il sostegno di tutta la Liguria".

Con queste parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto a Sanremo per la seconda giornata del forum "Bandiera Arancione-Radici d'Italia", in programma al teatro del Casinò della città dei Fiori. È intervenuto nel corso dell'evento anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.





"La presenza delle Bandiere Blu e delle Bandiere Arancioni - aggiunge Bucci - permette infatti di offrire un’esperienza completa che unisce mare ed entroterra: non solo turismo, ma un percorso di vita. Un modello sempre più apprezzato anche a livello internazionale e che Regione Liguria continuerà a sostenere e valorizzare facendo rete con i comuni e le regioni limitrofe. I risultati iniziano a vedersi: dopo decenni di spopolamento dell’entroterra, negli ultimi due anni la Liguria ha registrato un lieve aumento della popolazione. È un segnale che indica come il trend di diminuzione si sia arrestato e che per il 2024 e il 2025 si stia aprendo una fase di crescita. È la strada giusta, dobbiamo continuare a percorrerla con convinzione".



Il progetto Bandiera Arancione, ideato dalla Regione Liguria nel 1998 e gestito dal Touring Club Italiano, è il marchio di qualità turistico-ambientale destinato ai piccoli Comuni dell'entroterra che si distinguono per eccellenza nell'accoglienza, valorizzazione del patrimonio culturale, sostenibilità, identità territoriale e qualità della vita.

I Comuni Bandiera Arancione sono 300 in tutta Italia. In Liguria ce ne sono 18, di cui 10 in provincia di Imperia, 4 in provincia della Spezia, 3 in provincia di Savona (Castelvecchio di Rocca Barbena, Sassello e Toirano) e 1 nella Città Metropolitana di Genova. Il numero delle bandiere liguri continua a crescere anno dopo anno, l’ultimo borgo a ricevere questo prestigioso riconoscimento è stato proprio Diano Castello nel 2025.

