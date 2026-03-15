Spotorno, un viaggio alla scoperta del mare e delle sue meraviglie: venerdì 20 marzo all'Università del Golfo c'è Paolo Cappucciati

Un viaggio alla scoperta del mare, delle sue meraviglie e della necessità di proteggerlo. È questo il tema dell’incontro, compreso tra quelli dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università del Golfo, dal titolo “La bellezza del nostro mare: come proteggerlo”, in programma venerdì 20 marzo alle ore 21 presso la Casa del Turismo di Spotorno.

A curarlo sarà Paolo Cappucciati, sommozzatore professionista con oltre quarant’anni di esperienza nel corso dei quali ha nuotato nei mari di tutto il mondo, mettendo alla prova i propri polmoni in quasi 14 mila immersioni.

Attraverso racconti, immagini ed esperienze dirette, l’incontro offrirà al pubblico uno sguardo privilegiato sul mondo sommerso, mettendo in luce la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini e le sfide legate alla loro conservazione. Un’occasione per conoscere più da vicino l’ambiente che caratterizza il territorio del Golfo e riflettere su comportamenti e scelte utili a preservarne la bellezza.

L’appuntamento si terrà presso la Casa del Turismo (Via Aurelia 42) con inizio alle ore 21. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.