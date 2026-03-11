Guasto alla linea ferroviaria tra Savona e Spotorno: treni rallentati e ritardi fino a 20 minuti

Circolazione ferroviaria rallentata nel pomeriggio odierno, dalle 15:30 circa, lungo la tratta tra Savona e Finale Ligure a causa di un guasto all’infrastruttura ferroviaria nel tratto compreso tra il capoluogo e Spotorno.
Il problema sta provocando rallentamenti alla circolazione dei convogli, con ritardi che si aggirano intorno ai 20 minuti.
Sul posto è intervenuta una squadra di operai di Rete Ferroviaria Italiana, impegnata nelle operazioni necessarie per risolvere il guasto, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la regolarità del traffico ferroviario.