 / Cronaca

Cronaca | 11 marzo 2026, 16:05

Guasto alla linea ferroviaria tra Savona e Spotorno: treni rallentati e ritardi fino a 20 minuti

Disagi tra il capoluogo e Finale

Guasto alla linea ferroviaria tra Savona e Spotorno: treni rallentati e ritardi fino a 20 minuti

Circolazione ferroviaria rallentata nel pomeriggio odierno, dalle 15:30 circa, lungo la tratta tra Savona e Finale Ligure a causa di un guasto all’infrastruttura ferroviaria nel tratto compreso tra il capoluogo e Spotorno.

Il problema sta provocando rallentamenti alla circolazione dei convogli, con ritardi che si aggirano intorno ai 20 minuti.

Sul posto è intervenuta una squadra di operai di Rete Ferroviaria Italiana, impegnata nelle operazioni necessarie per risolvere il guasto, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la regolarità del traffico ferroviario.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium