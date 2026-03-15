Colpita da un'auto mentre viaggiava sul suo monopattino, una persona in codice giallo al San Paolo

Incidente stradale nella mattinata odierna di domenica 15 marzo a Spotorno, nell'area di via Berninzoni, la strada parallela a monte della via Aurelia. Un'auto avrebbe infatti colpito improvvisamente una persona che viaggiava a bordo del proprio monopattino elettrico, facendola cadere rovinosamente a terra.

Immediato è scattato l'allarme al NUE 112 che ha così mobilitato i sanitari della Croce Bianca nolese e il personale dell'automedica. Una volta verificate le condizioni della vittima e prestatele le prime cure del caso, questa è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona non in gravi condizioni ma con alcuni traumi ed escoriazioni.