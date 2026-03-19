Savona, Spiderman Mattia Villardita rappresentante italiano per il lancio del nuovo film sull'Uomo Ragno

Chi se non il savonese Mattia Villardita, lo Spiderman che dona un sorriso ai bimbi negli ospedali? È stato scelto lui come rappresentante italiano per il lancio del nuovo film Spiderman Brand New Day.

"Ciao piccolo Mattia, so che stai aspettando qualcuno. Ogni volta che senti un rumore nel corridoio dell’ospedale, alzi gli occhi verso la finestra sperando che, da un momento all’altro, Spiderman possa entrare per farti sorridere. So anche che, nonostante tu ci creda con tutto il cuore, che quella finestra, purtroppo per te, rimarrà chiusa - ha scritto Villardita - Ma ascoltami bene, perché ti sto parlando dal futuro e ho una cosa importante da dirti: quel sogno che sembrava impossibile, quel sogno che nessuno vedeva tranne te, alla fine lo hai realizzato. Non nel modo che immaginavi, è vero: Spiderman non è entrato dalla tua finestra, ma sei stato tu stesso a dargli vita. Hai portato sorrisi dove c’era Paura, coraggio dove c’era solitudine, luce dove c’era buio. Hai trasformato il dolore in dono, la fragilità in forza, l’attesa in missione, insomma, sei diventato ciò che avresti voluto incontrare".

A congratularsi con lui anche l'attore protagonista del film, quarto capitolo del Marvel Cinematic Universe, che uscirà nelle sale il 29 luglio 2026, il britannico Tom Holland.

"Oggi, a 32 anni, succede una cosa che quel bambino non avrebbe mai osato neanche sognare: Sony ti ha scelto come rappresentante dell’Italia per il lancio del nuovo film Spiderman Brand New Day, hai letto bene: proprio tu, Il bambino che aspettava quell’eroe è diventato parte integrante della sua storia. Anche Tom Holland l'attore che oggi interpreta Spiderman al cinema ha voluto congratularsi e tutto questo per dirti, piccolo Mattia, che nella vita i sogni non sempre arrivano quando li aspetti: a volte fanno un giro lunghissimo, passano attraverso la fatica, la crescita, le cicatrici, ma poi tornano, e quando lo fanno sono più grandi di come li avevi immaginati - ha continuato il super eroe savonese, Cavaliere della Repubblica - Tu non hai solo realizzato un sogno: lo hai superato e trasformato in qualcosa che fa bene agli altri e, diciamolo,in fondo anche a te. Continua a crederci, piccolo, continua a sognare, perché un giorno capirai che tutto ciò che stai vivendo adesso ti stava solo preparando a diventare un faro di luce e speranza per le tante persone che là fuori ti vogliono un bene infinito. Con amore, Mattia, quello grande, che ancora non sa cosa vuole fare da grande, ma sa che non vuole smettere di sognare e di restare un po’ bambino".