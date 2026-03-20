Albisola, riaprirà a fine marzo la galleria Rossello. Il Sindaco: "Segnale di efficienza e di attenzione verso il territorio"

La galleria Rossello sulla passeggiata di Albisola Superiore riaprirà a fine marzo.

A comunicarlo il sindaco Maurizio Garbarini dopo che gli interventi iniziati lo scorso 9 febbraio avevano portato i cittadini a chiedersi quando si sarebbero conclusi visto che si tratta dell'unica strada d'accesso pedonale per raggiungere Celle e la stessa Albisola per chi arriva dal comune cellese.

La chiusura sta consentendo alla ditta incaricata di poter intervenire alla messa in sicurezza delle strutture metalliche interne della galleria.

"Sono felice di comunicarvi che i lavori alla galleria sulla nostra passeggiata procedono spediti. Posso confermarvi con soddisfazione che riapriremo il passaggio ufficialmente entro la fine di marzo, con un significativo anticipo rispetto al cronoprogramma originale - ha puntualizzato il primo cittadino albisolese - Restituire questo collegamento fondamentale alla nostra comunità e ai turisti in tempo per la primavera era una nostra priorità. Vedere il cantiere concludersi prima del previsto è un segnale importante di efficienza e di attenzione verso il nostro territorio".

"Ringrazio i tecnici e le maestranze che hanno lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo - conclude Garbarini - Prepariamoci a tornare a godere appieno della bellezza della nostra costa".

Nel dicembre scorso era stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo. La galleria è presente sull’ex tracciato ferroviario e nell’ultimo periodo erano emerse criticità di sicurezza legate alla staticità e alla funzionalità della struttura interna.

In particolare le opere in acciaio progettate negli anni 2007/2008 e realizzate a partire dal 2009, avevano bisogno di interventi urgenti.