Concessioni demaniali, Albenga si prepara ai bandi per le gare: approvati i criteri del bando. Per quest’anno ancora valide le vecchie concessioni

Si prepara a dare vita alla vera e propria fase di gara delle sue concessioni demaniali il Comune di Albenga. In vista della pubblicazione del bando di gara atteso entro i primi giorni di aprile, il lavoro intenso degli uffici comunali preposti ha al momento formulato i criteri per l’assegnazione, approvati nelle scorse ore dalla Giunta Tomatis.

Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, con l’obiettivo di garantire trasparenza, imparzialità e massima partecipazione. “Particolare attenzione è stata riservata all’individuazione di criteri in grado di valorizzare l’interesse pubblico, la qualità dei servizi offerti e la sostenibilità ambientale”, spiegano dall’Amministrazione.

Tra gli elementi centrali individuati dalla Giunta rientrano la riqualificazione delle aree oggetto di concessione, la manutenzione e il miglioramento anche delle spiagge libere e delle strutture balneari. Ampio rilievo è attribuito anche agli aspetti qualitativi delle proposte e al tema lavoro: saranno valutati, tra gli altri, l’accessibilità dei servizi e il livello di innovazione tecnologica degli investimenti, il piano occupazionale, con particolare attenzione all’impiego di personale già operante e all’utilizzo di lavoro stagionale.

Dal punto di vista procedurale, è stato fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del bando il termine per la presentazione delle domande, mentre la durata massima delle concessioni sarà di 15 anni.

L’Amministrazione comunale potrà inoltre utilizzare temporaneamente le aree in concessione per finalità di interesse pubblico, fino a un massimo di sette giorni all’anno, anche non consecutivi, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

La deliberazione chiarisce anche un aspetto rilevante nella fase di transizione: con l’avvio e lo svolgimento delle gare – di cui il bando e il disciplinare costituiscono diretta attuazione – e con la previsione di concludere le procedure entro il 30 settembre 2026, risulta possibile e condivisibile disporre la momentanea efficacia delle concessioni pregresse, non in forza di una inammissibile proroga generalizzata, ma in forza di un mero differimento/rinnovo tecnico delle concessioni stesse connesso e funzionale all'espletamento delle gare e limitato al termine strettamente necessario per il loro svolgimento, oltrechè a non lasciare incustodito e non produttivo di canoni il bene demaniale.

“I criteri che abbiamo indicato, e che saranno poi esplicitati e meglio declinati nel bando che uscirà nei prossimi giorni, mirano a dare un servizio sempre più completo ai cittadini - spiega l’assessore al Demanio Mauro Vannucci -. Voglio ringraziare gli uffici e i tecnici che si sono adoperati in questi mesi per addivenire al bando nei tempi che avevamo previsto da cronoprogramma”.

“Con questo atto - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - l’Amministrazione comunale compie un passo significativo perché, primo comune in Liguria, prevede le gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per i balneari, per i campeggi ed anche per l’assegnazione di quei bar e ristoranti su aree demaniali. I criteri che saranno indicati nel bando di gara che uscirà a breve terranno conto di diversi aspetti che riteniamo particolarmente importanti per fare in modo che l’offerta dei servizi ai cittadini continuino a crescere sia in qualità che in quantità”.