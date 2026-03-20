Celle, scattano i lavori su via Boschi: verrà sistemata la strada a rischio cedimento

Scatteranno da lunedì i lavori in via Boschi a Celle Ligure.
Gli interventi partiranno per consolidare il piano viabile a rischio cedimento e sistemare la regimazione delle acque piovane.
L'intervento prevede uno scavo lungo il cordolo esistente per la formazione di una sede in cui verranno infisse nel terreno, tramite perforazione, delle barre di ancoraggio, che rimarranno parzialmente inglobate in un nuovo cordolo collegato tramite ancoraggi alla struttura esistente.
Fino al 16 giugno (i lavori potrebbero concludersi già a maggio) sarà presente un divieto di circolazione al transito veicolare nella parte finale della via a partire dalla zona sottostante il civico 31 a scendere verso ponente fino a dopo la Madonnina.
La cifra complessiva dell'intervento è di 70mila euro.