Screening Gratuiti, i controlli il 21 marzo con i volontari Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio

Non si è ancora spento l’eco dell’ottimo risultato delle attività sanitarie messe in atto il 12 marzo a Savona, presso la sede dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti in occasione della Giornata Mondiale del Glaucoma, a cura del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio, che già si scaldano i motori per realizzare le stesse cose negli ambulatori messi a disposizione dai medici spotornesi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

E ancora ieri il cardiologo Giancarlo Torello ha intrattenuto con la collaborazione del Dott. Enrico Tassinari nell’ambito delle attività dell’Università del Golfo a Bergeggi, in Sala Consiliare, gentilmente concessa dal Sindaco, Nicoletta Rebagliati, anch’essa socia del club che ha collaborato attivamente all’iniziativa Come da tradizione, il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si impegna a effettuare alcuni services sanitari a beneficio dei comuni del Golfo, affiancando al controllo della pressione oculare anche il controllo della glicemia con stick e pressione arteriosa, prevenzione cardio-circolatoria con valutazione delle aritmie e test dell’udito..

Oggi, sabato 21 marzo a Spotorno in via Europa 3, dalle 9,30 alle 12,30, alcuni medici e soci si alterneranno nei controlli sotto la guida esperta del past-presidente Dott. Enrico Tassinari(DIABETE), della Dott.ssa Nadia Grillo( Oculista e Officer Distrettuale per le problematiche della vista), del cardiologo Giancarlo Torello(CUORE) e dell’audiometrista Roberto Sabbi(UDITO) presso la sede del Poliambulatorio dei medici di famiglia che hanno garantito anche quest’anno la loro collaborazione informando i loro assistiti.

"La vista è sempre stata al centro delle azioni preventive del Lions a livello mondiale, ma ultimamente a questa attività imprescindibile si stanno aggiungendo con sempre maggior vigore il controllo della glicemia per prevenire e curare il diabete e il controllo dell’udito nonché un controllo sperimentato solo ultimamente del battito cardiaco per prevenire guai peggiori, in caso di mancata prevenzione. Certamente uno screening non sostituisce la visita oculistica o altri esami specifici per le altre patologie prese in esame , ma costituisce un importante campanello di allarme per chi si sottopone a questi test preventivi in attesa di controlli medici ad hoc suggeriti dai medici e dai volontari presenti" spiegano dai Lions.