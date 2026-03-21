Spotorno, tre serate dedicate all’Inferno di Dante con il Teatro dell’Erba Matta

Un viaggio teatrale tra i gironi dell’Inferno dantesco attraverso la forza della narrazione.

È quanto propone a Spotorno lo spettacolo “Il Teatro dell’Erba Matta racconta l’Inferno di Dante”, interpretato dall’attore, autore e regista savonese Daniele Debernardi, che porterà in scena tre appuntamenti dedicati al capolavoro di Dante Alighieri.

Le serate si svolgeranno nella Sala Convegni Palace (Via Aurelia 121) con inizio alle ore 21 e accompagneranno il pubblico lungo alcune delle tappe più suggestive del viaggio nell’oltretomba immaginato dal Sommo Poeta.

Attraverso la forma del teatro di narrazione, Debernardi vestirà i panni del contastorie, dando voce ai personaggi incontrati da Dante e guidando gli spettatori tra atmosfere, immagini e simboli dell’Inferno. Lo spettacolo punta sulla potenza evocativa della parola e su un allestimento scenografico originale: il palco sarà infatti trasformato in un vero e proprio “palcoscenico infernale” grazie a grandi teloni dipinti a mano dallo stesso Debernardi.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Spotorno – Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, è pensata per coinvolgere sia un pubblico giovane sia adulto, offrendo un modo suggestivo e accessibile per avvicinarsi alla Divina Commedia.

Inoltre gli amministratori comunali Gian Luca Giudice (delega all’istruzione) e Max Magnone (delega alle politiche giovanili) aggiungono: “Accanto agli appuntamenti serali aperti alla cittadinanza, lo spettacolo avrà anche una significativa dimensione educativa: nel giorno di giovedì che precede ciascun appuntamento pubblico, Daniele Debernardi porterà “Il Teatro dell’Erba Matta racconta l’Inferno di Dante” anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Spotorno, in una rappresentazione dedicata che si terrà sempre presso la Sala Convegni Palace.”

Tre quindi gli appuntamenti serali in programma per tutta la cittadinanza:

• 27 marzo 2026 – Dalla selva oscura al burrato

• 10 aprile 2026 – Dal fiume Flegetonte alla bolgia degli ipocriti

• 24 aprile 2026 – Dalla bolgia dei ladri alla soglia del Purgatorio

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’età consigliata è dai 12 anni in su.

Per informazioni: 338 3123792 – info@teatroerbamatta.com