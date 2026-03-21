A Cairo un incontro sulle truffe online organizzato dal Lions Club Valbormida: come riconoscerle e difendersi

Le truffe online continuano a crescere e a colpire anche il territorio savonese. Per aiutare i cittadini a riconoscerle e prevenirle, il Lions Club Valbormida organizza l’incontro pubblico “Le truffe on line”, in programma martedì 24 marzo 2026 alle ore 18 alla Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi”.
Relatore sarà Francesco Attilio Lia, responsabile della Sezione Polizia Postale di Savona, che illustrerà i raggiri più diffusi – dalle false comunicazioni via email e sms alle truffe negli acquisti online – fornendo indicazioni pratiche su come evitarli.
L’appuntamento rientra nel progetto “Nutrimente – Università di Cairo per tutti”, iniziativa dedicata alla diffusione della cultura e dell’informazione sul territorio.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero.