L’assessore regionale Paolo Ripamonti ha partecipato oggi, a nome di Regione Liguria e dell'assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, all’inaugurazione di “Le Prime di Vite in Riviera”, manifestazione dedicata alla presentazione delle nuove annate dei vini Doc e Igt del Ponente ligure. L’evento si svolge il 22 e 23 marzo 2026 nella cornice dell’ex Chiesa di San Lorenzo di Albenga e vede protagoniste le aziende della rete Vite in Riviera, realtà che riunisce imprese vitivinicole e olivicole delle province di Savona e Imperia.
La giornata inaugurale è stata preceduta da una masterclass dal titolo “Dalla costa all’entroterra: con Vite in Riviera alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt”, ospitata a Palazzo Vecchio nel centro storico di Albenga.
“Manifestazioni come questa hanno un valore importante perché raccontano una Liguria autentica, fatta di lavoro, qualità, tradizione e capacità di fare rete – dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti –. Valorizzare le nostre produzioni significa sostenere imprese, territori e identità locali. Il vino ligure è espressione concreta della nostra storia e della nostra cultura, e iniziative come ‘Le Prime di Vite in Riviera’ contribuiscono a promuovere con efficacia le eccellenze del Ponente”.
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Eventi | 22 marzo 2026, 11:30
L'assessore regionale Ripamonti ad Albenga per l’inaugurazione di “Le Prime di Vite in Riviera” (FOTO)
“Manifestazioni come questa hanno un valore importante perché raccontano una Liguria autentica, fatta di lavoro, qualità, tradizione e capacità di fare rete”
L’assessore regionale Paolo Ripamonti ha partecipato oggi, a nome di Regione Liguria e dell'assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, all’inaugurazione di “Le Prime di Vite in Riviera”, manifestazione dedicata alla presentazione delle nuove annate dei vini Doc e Igt del Ponente ligure. L’evento si svolge il 22 e 23 marzo 2026 nella cornice dell’ex Chiesa di San Lorenzo di Albenga e vede protagoniste le aziende della rete Vite in Riviera, realtà che riunisce imprese vitivinicole e olivicole delle province di Savona e Imperia.