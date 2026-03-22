L'assessore regionale Ripamonti ad Albenga per l’inaugurazione di “Le Prime di Vite in Riviera” (FOTO)

L’assessore regionale Paolo Ripamonti ha partecipato oggi, a nome di Regione Liguria e dell'assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, all’inaugurazione di “Le Prime di Vite in Riviera”, manifestazione dedicata alla presentazione delle nuove annate dei vini Doc e Igt del Ponente ligure. L’evento si svolge il 22 e 23 marzo 2026 nella cornice dell’ex Chiesa di San Lorenzo di Albenga e vede protagoniste le aziende della rete Vite in Riviera, realtà che riunisce imprese vitivinicole e olivicole delle province di Savona e Imperia.



La giornata inaugurale è stata preceduta da una masterclass dal titolo “Dalla costa all’entroterra: con Vite in Riviera alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt”, ospitata a Palazzo Vecchio nel centro storico di Albenga.



“Manifestazioni come questa hanno un valore importante perché raccontano una Liguria autentica, fatta di lavoro, qualità, tradizione e capacità di fare rete – dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti –. Valorizzare le nostre produzioni significa sostenere imprese, territori e identità locali. Il vino ligure è espressione concreta della nostra storia e della nostra cultura, e iniziative come ‘Le Prime di Vite in Riviera’ contribuiscono a promuovere con efficacia le eccellenze del Ponente”.