Francesca Battiato presenta "Le Meccaniche Celesti": omaggio speciale a Franco Battiato, un "tour segreto" fra case private e spazi d'ascolto

Il 23 marzo 1945 nasceva Franco Battiato ed è la data che Francesca Battiato, interprete savonese d'adozione, ha scelto per presentare Le Meccaniche Celesti, omaggio musicale al cantautore e maestro, concepito come una serie di house concert in spazi privati: case, saloni, giardini, studi professionali, luoghi culturali fuori dalle rotte abituali.

Un progetto che cerca esclusivamente l'ascolto partecipato. Niente palchi canonici, niente cellulari, niente distrazioni. Solo piano e voce, in ambienti dove la musica possa tornare alla sua dimensione più essenziale.

Dopo alcuni anni di assenza dalle scene live tradizionali - anni in cui ha comunque continuato a pubblicare musica, a lavorare in radio e nella formazione vocale - Francesca Battiato sceglie di tornare dal vivo secondo un principio che definisce essa stessa "semplice e rigoroso": cantare solo quando c'è davvero qualcosa da cantare. Il silenzio, nel mezzo, non è assenza. È parte del metodo.

Al pianoforte la accompagna Roberto Moiso, musicista di formazione solida e sensibilità raffinata, capace di sostenere un dialogo musicale fatto di intesa e condivisione profonda del progetto.

L'iniziativa ha radici precise, geografiche e affettive. Nel 2025, un viaggio nell'isola (Palermo, Acireale, Taormina, Milo, i luoghi ai piedi dell'Etna) ha riattivato in Francesca Battiato "memorie, risonanze e visioni" fino alla consapevolezza che fosse giunto il momento di dare forma pubblica a quell'omaggio fin lì custodito in privato.

Nata ad Acireale e da tempo a Savona, la cantautrice condivide con Franco Battiato le radici siciliane e ne abita l'universo poetico con la familiarità di chi quella terra la conosce dall'interno. Formatasi al Conservatorio e in parte negli Stati Uniti, Francesca Battiato ha pubblicato l'album di inediti Mi Raggiungi e diversi singoli, tra cui Mr. Las Vegas (2021). Oltre all'attività artistica opera come formatrice vocale e professionista della comunicazione.

Le Meccaniche Celesti non è pensato per essere replicato in serie. Ogni tappa è un'esperienza non riproducibile, costruita sul rapporto diretto tra artista e ospiti. Il tour cresce per passaparola. Chi desidera ospitare una tappa o ricevere informazioni può scrivere a: sv26.studiovoce26@gmail.com.

Al termine di ogni concerto, un brindisi condiviso con gli artisti chiude la serata; gesto simbolico che restituisce alla musica, come dice Francesca Battiato, "la sua natura più umana: relazione, presenza, scambio".