Savona, in Corso Tardy e Benech quasi finita la potatura dei pini ma resta il problema delle radici

E' quasi conclusa la potatura dei pini marittimi di Corso Tardy e Benech. Le chiome dei pini creavano problemi all'illuminazione che Palazzo Sisto deve installare su tutto il viale.

I lavori sono stati fatti nella parte verso via Stalingrado, dove i pini erano stati rimossi dalla precedente amministrazione e sostituiti con degli aceri, ma non nella parte dei pini marittimi.

Il Comune aveva così commissionato uno studio sulle modalità di potatura, in modo che le chiome degli alberi non interferiscano con il nuovo sistema di illuminazione, per poi installare le nuove luci. Ma nonostante la potatura restano comunque i problemi legati alle radici che emergono dal terreno, spaccando l'asfalto e rendendo complicato, se non impossibile, il parcheggio.

Il nuovo sistema di illuminazione andrà di pari passo con alcuni interventi sul corso per aumentare la sicurezza dei pedoni. Sarà previsto un cordolo per impedire l'attraversamento davanti alla farmacia di Corso Tardy e Benech da via Calamaro e via Giusti , dove il divieto c'è già, ma non rispettato.

Gli attraversamenti pedonali saranno segnalati da un pannello luminoso, e ci saranno anche dei catarifrangenti, per rendere più visibile la segnaletica orizzontale e indicare agli automobilisti dove è consentito svoltare.