Savona, frana di via San Nazario: il Comune affida i lavori per il ripristino

Sono stati affidati i lavori per il ripristino della frana di via San Nazario, per un importo di 125mila euro. L'intervento sarà realizzato dalla Geo Tecna di Finale ed è finanziato con fondi pubblici della Protezione Civile, pur trattandosi di una strada vicinale, dal momento che sarà effettuato in seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale.

L’insieme degli interventi per la messa in sicurezza della strada prevede il ripristino dell'equilibrio idrogeologico della parte collassata e della sezione stradale danneggiata.

Il movimento franoso risale al periodo compreso tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024, quando il maltempo ha causato importanti smottamenti e frane interessanti parte delle arterie viarie del territorio comunale. In particolare, un tratto della strada vicinale di uso pubblico via San Nazario ha subito il cedimento del ciglio stradale, che ha provocato il restringimento della via e la precauzionale chiusura al pubblico transito.