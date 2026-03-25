Albenga, nell'Auditorium San Carlo la presentazione del libro "Né oblio né perdono. Argentina 1976-2026"

Sabato 28 marzo alle ore 20:30, l’Auditorium San Carlo di Albenga (Via Roma) ospiterà la presentazione del volume di Nicolás Rapetti intitolato “Né oblio né perdono. Argentina 1976-2026”.

L'incontro, che vedrà l'intervento del Prof. Riccardo Aicardi, ripercorre cinquant'anni di storia argentina, dalle ferite della dittatura militare alla instancabile ricerca della verità condotta dalle Abuelas de Plaza de Mayo.

L'iniziativa è promossa da una vasta rete di realtà civili, tra cui Sinistra Ingauna, la libreria Ubik di Albenga, la Rete per l’Identità e l’associazione 24marzo Onlus, con il sostegno dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese. Attraverso l'analisi del testo di Rapetti, il dibattito si concentrerà sul valore della memoria collettiva e sulla lotta contro l’impunità, temi che uniscono indissolubilmente il passato argentino alle sfide democratiche del presente. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di riflessione e impegno civile. L'ingresso è libero.