First Personal Coin: il futuro del Fintech tra regolazione, Web3 e nuove forme di valore, ospite all’IDA Summit 2026

Nel panorama italiano dell’innovazione finanziaria, dove tecnologia e normativa si intrecciano sempre più profondamente, emerge una figura capace di coniugare visione strategica ed esperienza concreta il fondatore di First Personal Coin Mariano Giovanni Carozzi, così raccontano infatti gli autori di Crypto asset la prestigiosa rivista che, lanciata nel 2025, vuole essere un ponte tra il mondo tradizionale e quello emergente della finanza decentralizzata.

Con oltre vent’anni nel settore bancario e fintech, Carozzi rappresenta uno dei pionieri italiani nell’adozione e nello sviluppo di modelli finanziari innovativi. Dalla sua esperienza in Banca Sella fino alla creazione di Prestiamoci – prima piattaforma di peer-to-peer lending in Italia – il suo percorso si è sempre collocato al confine tra innovazione e regolamentazione. Già amministratore delegato di Tinaba e Chairman di Young platform, da un paio di anni Carozzi ha fondato First Personal Coin, uno dei soggetti che aspira a diventare CASP, ovvero una società specializzata ed autorizzata da Consob per la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie decentralizzate (Bitcoin ed altre), settore che vede un grande sviluppo in Europa e dove l’Italia è purtroppo in ritardo.

DAO e nuovi modelli di business

Tra i principali ambiti di lavoro di First Personal Coin vi è infatti lo sviluppo e l’analisi delle DAO (Decentralized Autonomous Organizations), considerate una delle evoluzioni più promettenti del fintech contemporaneo. La società ha sviluppato anche strumenti di valutazione per misurare la qualità delle DAO, offrendo un supporto concreto a chi vuole investire o partecipare a questi ecosistemi, aiutando le aziende a posizionarsi in nuovi contesti economici e relazionali.

L’occasione di partecipare all’IDA Summit 2026 rappresenta – secondo Carozzi - un’opportunità concreta per entrare in un ecosistema internazionale dove innovazione, finanza e impresa si incontrano per generare partnership reali, aprire nuovi mercati e contribuire attivamente allo sviluppo di modelli economici sostenibili tra Europa e Africa in un contesto dove forti relazioni internazionali sono sempre più importanti.

Un approccio “compliance-first” al Web3

First Personal Coin nasce con un obiettivo chiaro: semplificare l’accesso alle tecnologie decentralizzate e accompagnare imprese e investitori nel mondo del Web3. Non solo consulenza tecnologica, ma anche supporto normativo e strategico, in un contesto sempre più influenzato da regolamenti come MiCAR e DORA, ma anche formazione e trasferimento di know-how che rappresentano un ulteriore pilastro dell’offerta.

L’approccio adottato dalla società si distingue per una forte integrazione tra competenze legali, finanziarie e tecnologiche. “Trasformare le policy in esecuzione” è uno dei principi chiave: dalle DAO alla tokenizzazione, fino ai modelli di governance decentralizzata, l’obiettivo è rendere concreti strumenti spesso percepiti come complessi o astratti.

Una visione tra innovazione e stabilità

In un momento storico caratterizzato da forte espansione degli asset digitali e crescente attenzione regolatoria, Carozzi propone una visione equilibrata: cogliere le opportunità della blockchain senza sottovalutarne i rischi non guardando solo alle promesse di rendimento ma anche alle soluzioni che permettono risparmio dei costi e maggiore trasparenza.

Secondo il fondatore, il vero valore non risiede solo nella tecnologia, ma nella capacità di integrarla in modelli sostenibili e conformi. La crescita delle criptovalute, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei servizi finanziari rappresentano un terreno fertile, ma richiedono competenze trasversali e un approccio consapevole.

In un ecosistema in continua evoluzione, la sfida non è solo tecnologica, ma culturale: accompagnare aziende e individui verso una nuova consapevolezza digitale, dove il valore si costruisce attraverso trasparenza, partecipazione e visione di lungo periodo.

Un ponte tra presente e futuro della finanza

First Personal Coin si posiziona così come il progetto che unisce esperienza, innovazione e attenzione alla regolazione, con l’ambizione di rendere accessibili a tutti strumenti che fino a pochi anni fa erano riservati a una nicchia di esperti.

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