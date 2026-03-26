Dalle valli del Neva e Pennavaira ai marchesi del Carretto: a Finalborgo la presentazione del saggio “Il marchesato di Zuccarello, millenni di storia ligure”

Un viaggio attraverso secoli di storia ligure, tra dinastie, territori e legami che attraversano il tempo. Sarà presentato sabato 28 marzo alle ore 17.30, al Teatro Aycardi, il nuovo saggio storico di Giorgio Casanova dal titolo “Il marchesato di Zuccarello, millenni di storia ligure”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Emanuele Celesia, rappresenta la prima presentazione ufficiale del volume, interamente finanziato dal Comune di Zuccarello e pubblicato dalle Edizioni del Delfino Moro.

Il libro ricostruisce le vicende storiche delle valli del Neva e del Pennavaira, ripercorrendo un lungo arco temporale che trova il suo fulcro nel periodo di dominio dei marchesi di Clavesana e, successivamente, dei marchesi del Carretto. Proprio a questa famiglia appartiene la celebre Ilaria del Carretto, la cui tomba è conservata nel duomo di Lucca. Le stesse casate ebbero un ruolo rilevante anche nella storia del Finalese, rafforzando il legame tra questi territori.

Nel Seicento il marchesato entrò a far parte della Repubblica di Genova, seguendone le sorti fino all’invasione napoleonica, in un intreccio di eventi che il volume ricostruisce con un approccio documentato e approfondito.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure, che ospita la presentazione sottolineando il forte legame storico tra Finale e Zuccarello, due realtà unite da radici comuni e da una storia condivisa che continua a emergere attraverso studi e ricerche come quello di Casanova.