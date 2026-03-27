Alassio, approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale il Rendiconto 2025: avanzo di oltre 3,8 milioni di euro

Approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale il Rendiconto 2025 del Comune di Alassio, presentato dall'assessore al Bilancio Patrizia Mordente. Astenuto il gruppo di opposizione.

“Il Rendiconto appena approvato – dichiara Mordente - evidenzia concretamente l’impegno dell’Amministrazione Comunale, confermando una gestione finanziaria equilibrata e prudente. Il quadro complessivo, estremamente positivo, rafforza le basi per programmare interventi importanti per il territorio e continuare a investire nello sviluppo della città, mantenendo alta l’attenzione su servizi, welfare e opere pubbliche. Insieme al sindaco Marco Melgrati e a tutta l’Amministrazione Comunale, desidero esprimere un sentito ringraziamento alla dirigente del settore economico-finanziario, Dott.ssa Gabriella Gandino, e a tutto il personale dell’Ufficio Ragioneria per l’impegno e la professionalità dimostrati nella redazione di questo documento particolarmente complesso, composto da ben 21 allegati, presentato con oltre un mese di anticipo rispetto alle scadenze di legge”.

Il dato più rilevante del documento - che certifica la solidità finanziaria dell’Ente e la sua capacità di sostenere servizi e investimenti a favore della collettività - è il risultato di amministrazione che, al 31 dicembre 2025, sfiora i 17 milioni di euro. Di questa cifra, la parte effettivamente utilizzabile ammonta a 3,8 milioni di euro, una risorsa significativa che l’Amministrazione potrà destinare nei prossimi mesi a interventi strategici per il territorio.

Il rendiconto evidenzia inoltre un volume complessivo di attività pari a oltre 56,4 milioni di euro tra accertamenti e impegni, a conferma della capacità operativa dell’Ente. Sul fronte della liquidità, il saldo di cassa finale si attesta a 15,1 milioni di euro. La diminuzione rispetto all’anno precedente, superiore ai 3 milioni, è legata principalmente alle anticipazioni sostenute per interventi finanziati dal PNRR e per opere di protezione civile sul litorale, per le quali sono attesi rimborsi per circa 6 milioni di euro.

La gestione dei crediti e dei debiti registra residui attivi per 23,9 milioni di euro e residui passivi per 18,7 milioni, mentre il risultato complessivo si compone anche di 8,9 milioni di euro accantonati, in larga parte destinati al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo contenzioso, oltre a 2,65 milioni vincolati e 1,6 milioni destinati agli investimenti. Di questi ultimi, 614 mila euro sono destinati all’atto finale di asservimento del nuovo parcheggio pluripiano che sorgerà nell’area comunemente denominata “La Piccola”, posta a fianco della stazione ferroviaria; il restante milione di euro deriva dal lascito testamentario della benefattrice Dott.ssa Carolina Bianchi, che il Comune si è fatto carico di onorare, su designazione della Fondazione AIRC, destinataria dello stesso, con l’obiettivo di realizzare quattro nuovi alloggi destinati agli anziani.