Savona, il giorno della processione del Venerdì Santo sospesa la raccolta rifiuti per negozi, uffici e attività commerciali nelle vie percorse dalle casse

Mancano pochi giorni alla Processione del Venerdì Santo che sfilerà per le vie principali della città. Oltre che sulla viabilità ci saranno anche ricadute sulla raccolta dei rifiuti.

E' infatti prevista la sospensione della raccolta rifiuti di negozi, uffici e attività produttive per la Processione del Venerdì Santo. Venerdì 3 aprile, serata in cui le casse lignee sfileranno per la città, il servizio di raccolta rifiuti per le utenze non domestiche, come negozi, uffici attività artigianali e altre attività produttive, non verrà fatto a causa del divieto di transito che sarà in vigore nelle vie interessate dalla processione.

Sea-S invita quindi a non esporre i sacchi. Le vie interessate dal provvedimento sono: piazza Duomo, via Caboto, piazza Cavallotti, via Giuria, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo,, via Paleocapa, corso Italia, e piazza Sisto IV.