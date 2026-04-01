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Cronaca | 01 aprile 2026, 19:06

Il figlio precipita da una falesia con un volo di 7 metri, il padre accusa un malore: soccorso complesso a Orco Feglino

L'allarme è scattato intorno alle 14:30, mobilitata un'ingente macchina dei soccorsi

Il figlio precipita da una falesia con un volo di 7 metri, il padre accusa un malore: soccorso complesso a Orco Feglino

E' durato diverse ore e ha richiesto l'intervento di un composito dispositivo di forze, il soccorso a un climber che, mentre si trovava sulla falesia del Silenzio Basso a Orco Feglino, è improvvisamente precipitato con una caduta di circa 7 metri.

L'allarme è scattato intorno alle 14:30 mobilitando sul posto i sanitari della Croce Bianca finalese con l'automedica Sierra4, la squadra del Soccorso Alpino e i vigili del Fuoco finalesi, oltre alla  squadra SAF proveniente dalla centrale di Savona, e l'elisoccorso Grifo.

Il paziente è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, non senza difficoltà. Oltre alla zona impervia, il forte vento che batteva l'entroterra Finalese ha infatti disturbato l'intervento dei soccorritori.

Durante la lunga tratta del rientro, si è sentito male anche il padre dell'infortunato, che è stato soccorso dalle squadre presenti, e preparato per essere verricellato dall’elicottero per il trasporto in ospedale.

Redazione

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