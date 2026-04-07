Spotorno, si apre il bando per le spiagge libere attrezzate di Serra e Merello: apertura delle buste il 5 maggio

Sono oltre 8.500 i metri quadrati di litorale spotornese che, il prossimo 5 maggio, andranno a bando per consentire l’affidamento e la gestione delle due spiagge libere attrezzate “Serra” e “Merello”, alle due estremità di Spotorno.

L’amministrazione comunale ha infatti avviato la procedura pubblica per individuare soggetti privati cui affidare la gestione delle due aree demaniali, mantenendo il principio dell’accesso libero e gratuito al mare.

Per quanto riguarda la spiaggia “Merello”, il lotto più esteso, si tratta di un’area dalla superficie complessiva di oltre 5.200 metri quadrati. Il futuro gestore sarà chiamato a garantire tutti i servizi tipici di una spiaggia libera attrezzata: dalla pulizia dell’arenile e dello specchio acqueo alla manutenzione, passando per la sorveglianza, il servizio di salvataggio e la gestione dei servizi igienici e di elioterapia. L’affidamento prevede un canone demaniale pari a 11.249,38 euro e un corrispettivo di gestione fissato in 45 mila euro, con offerte al rialzo a partire da una base minima di 500 euro. La concessione avrà durata fino al 10 ottobre 2026.

La spiaggia “Serra”, situata all’estremità opposta del litorale, ha invece una superficie di circa 3.340 metri quadrati. Anche in questo caso si tratta di una spiaggia libera attrezzata, con obblighi analoghi in termini di servizi, sicurezza e pulizia. A questi si aggiunge però un impegno specifico: oltre a dover estendere il servizio di pulizia e sorveglianza alla vicina spiaggia libera, sarà chiamato all’allestimento del tratto di arenile destinato al “campo solare” organizzato dal Comune nel tratto confinante a Ponente con i Bagni Gino Garrone e a Levante con i Bagni Aurora. Il canone demaniale previsto è di 8.386 euro, mentre il corrispettivo di gestione ammonta a 32 mila euro, anch’esso soggetto a offerte al rialzo. Le condizioni contrattuali ricalcano quelle dell’altro lotto, inclusa la durata fino a ottobre 2026 e il divieto di subaffidamento.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 4 maggio 2026, mentre l’apertura delle buste è fissata per il giorno successivo, 5 maggio, presso la sala consiliare del Comune. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo rialzo economico, anche in presenza di una sola offerta valida.