Cielo incerto, ma griglie accese: Pasquetta all’aria aperta nell’entroterra

Nonostante il cielo plumbeo, che ha fatto temere il peggio fino all’ultimo, ma fortunatamente senza portare pioggia, il lunedì dell’Angelo non ha scoraggiato le tradizionali gite fuori porta. Numerose compagnie, soprattutto di giovani, hanno deciso di non rinunciare al piacere della Pasquetta all’aria aperta, organizzandosi già dalla vigilia con abbondanti provviste: salsicce, spiedini, bistecche e tante altre specialità pronte per essere cucinate alla brace.
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