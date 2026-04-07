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Curiosità | 07 aprile 2026, 12:30

Cielo incerto, ma griglie accese: Pasquetta all’aria aperta nell’entroterra

Numerose compagnie, soprattutto di giovani, hanno deciso di non rinunciare al piacere del lunedì dell’Angelo all’aria aperta

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Nonostante il cielo plumbeo, che ha fatto temere il peggio fino all’ultimo, ma fortunatamente senza portare pioggia, il lunedì dell’Angelo non ha scoraggiato le tradizionali gite fuori porta. Numerose compagnie, soprattutto di giovani, hanno deciso di non rinunciare al piacere della Pasquetta all’aria aperta, organizzandosi già dalla vigilia con abbondanti provviste: salsicce, spiedini, bistecche e tante altre specialità pronte per essere cucinate alla brace.

Così, fin dalle prime ore della giornata, prati e aree verdi dell’entroterra provinciale si sono animati di gruppi intenti a preparare grigliate, condividere cibo e trascorrere momenti di convivialità, tra risate e musica, approfittando di una pausa dalle consuete routine. Il clima, seppur incerto, ha comunque regalato una giornata piacevole, permettendo a molti di vivere appieno lo spirito della ricorrenza.

Nelle immagini, alcuni momenti della giornata con gruppi di appassionati di picnic immortalati tra Villanova d’Albenga e Garlenda.

Redazione

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