Cielo incerto, ma griglie accese: Pasquetta all’aria aperta nell’entroterra

Così, fin dalle prime ore della giornata, prati e aree verdi dell’entroterra provinciale si sono animati di gruppi intenti a preparare grigliate, condividere cibo e trascorrere momenti di convivialità, tra risate e musica, approfittando di una pausa dalle consuete routine. Il clima, seppur incerto, ha comunque regalato una giornata piacevole, permettendo a molti di vivere appieno lo spirito della ricorrenza.

Nelle immagini, alcuni momenti della giornata con gruppi di appassionati di picnic immortalati tra Villanova d’Albenga e Garlenda.