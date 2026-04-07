Diocesi Savona-Noli: l'11 aprile la Cappella Sistina su Rai 1

Sabato 11 aprile alle ore 12:25 su Rai 1 andrà in onda una puntata di "Linea Verde" sarà dedicata a Savona. Una troupe dello storico programma televisivo che racconta il territorio italiano è venuta infatti di recente nella città "Candidata Capitale della Cultura 2027" e in provincia per girare alcune riprese dei monumenti e luoghi più d'interesse, tra cui la Cappella Sistina.
I volontari del Complesso Museale della Cattedrale hanno accompagnato la troupe in un sopralluogo alla scoperta della storia del monumento roveresco, costruito per volere di papa Sisto IV nel '400 come mausoleo per ospitare le tombe dei suoi genitori Leonardo Della Rovere e Luchina Monteleoni, entrambi di Savona.
Il resto della puntata racconterà anche altri luoghi simbolo di Savona, come il Museo della Ceramica, la Pinacoteca Civica e la fortezza del Priamar, e varie località della diocesi di Savona-Noli, come Bergeggi e Finale Ligure.