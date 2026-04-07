Diocesi Savona-Noli: l'11 aprile la Cappella Sistina su Rai 1

Sabato 11 aprile alle ore 12:25 su Rai 1 andrà in onda una puntata di "Linea Verde" sarà dedicata a Savona. Una troupe dello storico programma televisivo che racconta il territorio italiano è venuta infatti di recente nella città "Candidata Capitale della Cultura 2027" e in provincia per girare alcune riprese dei monumenti e luoghi più d'interesse, tra cui la Cappella Sistina.