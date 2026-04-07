Savona si mobilita per il mare: pulizia in spiaggia sotto al Piazzale Eroe dei Due Mondi

Non basta lamentarsi: per proteggere il nostro mare servono azioni concrete. L’Assonautica Provinciale di Savona invita tutti i cittadini a partecipare alla pulizia della spiaggia sotto al Piazzale Eroe dei Due Mondi, giovedì 9 aprile a partire dalle ore 9:30. Ogni piccolo gesto conta: sono necessari guanti e, se possibile, pinze o retini per facilitare la raccolta dei rifiuti.
All’iniziativa parteciperanno anche gli allievi di Isforcoop del corso “Integrare per Crescere”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. L’evento si svolge in collaborazione con AMI – Ambiente Mare Italia e con il patrocinio del Comune di Savona.