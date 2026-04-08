Varazze, il "Gonfalino" e la "tristezza" per le opere pubbliche: lo stemma del Comune e le critiche all'amministrazione

Gonfalino e la tristezza per le opere pubbliche in fase di realizzazione a Varazze.

Lo stemma del comune varazzino sulle pagine social sta spopolando e non stanno mancando le critiche all'amministrazione Pierfederici.

In un video viene puntato il dito sulla rigenerazione dell'ex convento dei frati (LEGGI QUI), sulla "sparizione" dell'ex uliveto secolare, la riqualificazione dell'ex campo sportivo Pino Ferro, il verde pubblico, la cementificazione e la nuova passeggiata di levante (LEGGI QUI).

Per ultimo il restyling di Piazza Vittorio Veneto e l'opera del "Poseidone Surfista" (LEGGI QUI).

"Io c'ero a luglio con dei miei cittadini nell'aula che rappresento (durante il consiglio comunale di illustrazione del progetto.ndr) e sembrava tutto fatto... Poi si accendono 'fari' - si legge nella vignetta - Quanto grado di interesse per l'appalto per piastrellare uno spiazzo, sarà forse l'impressionante cifra? E il tecnico a valutare l'opera d'arte? A me Gonfalino resta lo schifo per lo spreco di denaro pubblico, l'arroganza ed il cattivo gusto".