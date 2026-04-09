Tamponamento sull’A10 tra Pietra Ligure e Finale: soccorsi mobilitati

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Pietra Ligure e Finale, all'altezza di Tovo, in direzione Savona. Poco dopo le 14 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due automobili.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borgio e della Croce Rossa di Loano, oltre ai Vigili del fuoco.

A necessitare delle cure dei sanitari sono stati due degli occupanti dei veicoli coinvolti nello scontro, successivamente trasferiti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Disagi al traffico, già congestionato a causa dei lavori in corso: attualmente sono segnalati 8 km di coda tra Albenga e Finale Ligure.