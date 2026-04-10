Vandali contro i mezzi di soccorso: colpite le Croci Bianche di Borgio Verezzi e Borghetto

"Nella notte, ignoti (si spera ancora per poco) hanno distrutto i vetri di alcuni mezzi per cercare probabilmente le tessere carburanti(che per fortuna non teniamo sui mezzi). Disturbati dall'intervento del nostro personale che ha anche allertato le forze dell'ordine sono fuggiti. Inutile dire quanto questi atti ledano non solo l'associazione ma tutta la popolazione che si vede sottrarre dei preziosi mezzi di soccorso".

A darne notizia è la Croce Bianca di Borgio Verezzi, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

"Apprendiamo che la stessa sorte è capitata anche alla Croce Bianca Borghetto Santo Spirito a cui esprimiamo la nostra vicinanza", aggiungono infine dalla Croce Bianca borgese.

"Fare un danno del genere ad una associazione di volontariato è come fare del male a se stessi - sottolineano invece dalla Croce Bianca di Borghetto, sempre via social - Non dobbiamo scoraggiarci, bisogna al più presto sistemare tutto e riprendere la nostra preziosa opera sul territorio".