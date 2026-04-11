Molo 8.44: un centro commerciale a emissioni zero

In un momento in cui la sostenibilità è spesso raccontata più che praticata, c’è chi sceglie di trasformarla in un risultato concreto. È il caso del Molo 8.44, il centro commerciale di Vado Ligure che oggi può dichiarare un traguardo importante: emissioni di CO₂ azzerate.

Un risultato che non nasce da un’operazione di facciata, ma da un investimento reale in infrastrutture energetiche. Grazie al contributo della Regione Liguria e dell’Unione Europea, il centro ha ampliato il proprio impianto fotovoltaico e introdotto un sistema di accumulo a batterie, aumentando in modo significativo la capacità di autoprodurre energia.

Oggi, infatti, l’intero fabbisogno energetico del Molo 8.44 è coperto da fonti rinnovabili. In termini pratici, significa che le attività quotidiane del centro – dall’illuminazione agli impianti, fino al funzionamento dei negozi – avvengono senza generare emissioni di CO₂ nell’atmosfera.

Un passaggio che assume un valore ancora più rilevante se si considera la natura stessa di un centro commerciale: uno spazio vivo, frequentato ogni giorno da migliaia di persone e composto da numerose attività.

"Ma l’aspetto forse più interessante è l’impatto sul territorio. Ridurre a zero le emissioni non è solo un dato tecnico, ma un contributo concreto alla qualità dell’aria e alla vivibilità dell’area circostante. È una scelta che riguarda non solo il centro, ma l’intera comunità - dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure - In questo senso, il Molo 8.44 si propone come esempio di come anche realtà commerciali di grandi dimensioni possano intraprendere percorsi virtuosi, dimostrando che sostenibilità e operatività possono convivere. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di una direzione precisa. Perché oggi più che mai, il cambiamento passa anche da luoghi quotidiani come questi: spazi in cui si incontrano consumo, socialità e – sempre di più – responsabilità ambientale".