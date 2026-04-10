Savona, Passerella Montalcini, affidati i lavori per le luci, ultimo intervento prima della riapertura

Dopo vari intoppi, e conseguenti ritardi, il Comune ha affidato i lavori per il ripristino dell’impianto di illuminazione della passerella pedonale Rita Levi Montalcini che permetteranno finalmente di chiuder eil cantiere e passare poi alla riapertura. L’intervento del passaggio pedonale sopraelevato dei Giarrdini San Michele è stato assegnato alla ditta Tecnoelettra di Stella per un importo complessivo di 1.830 euro, Iva inclusa.

L’operazione si è resa necessaria a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati negli ultimi mesi sulla struttura, durante i quali l’impianto di illuminazione era stato temporaneamente rimosso perché ormai vecchio e in parte deteriorato.

Nel dettaglio, l’intervento prevede il riposizionamento di cinque pali della luce e dei corpi illuminanti già presenti, la realizzazione di un nuovo cablaggio elettrico e la bonifica delle vecchie linee non più funzionanti. Saranno inoltre adeguate le scatole di derivazione e rimosse le parti obsolete dell’impianto.

I lavori della passerella sono iniziati a fine 2024 e dovevano essere completati nell'estate del 2025 All’inizio l’intervento prevedeva soltanto la sostituzione delle assi deteriorate della passerella; per questo motivo il cantiere, avviato alla fine del 2024, era stato programmato con conclusione entro l’estate del 2025.

Durante i lavori, però, è emerso che anche le travi portanti risultavano compromesse e dovevano essere completamente sostituite. Questa situazione ha reso necessario predisporre un progetto più articolato e individuare ulteriori risorse economiche. Inoltre, per evitare disagi all’attività dello stabilimento balneare situato al di sotto della struttura, si è deciso di rimandare l’avvio della seconda fase degli interventi alla fine della stagione estiva. Di conseguenza, la passerella è rimasta chiusa per alcuni mesi, con il cantiere temporaneamente fermo.





