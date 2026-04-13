Calice Ligure, da un bando nazionale 50mila euro per gli arredi del nuovo asilo nido comunale

Prende sempre più forma e sostanza il progetto del nuovo asilo nido comunale di Calice Ligure, questa volta sul fronte degli arredi e della qualità degli spazi destinati ai più piccoli. L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto un nuovo finanziamento destinato all’allestimento interno della struttura.

“L’attenzione rivolta alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale passa anche attraverso la ricerca degli arredi che ne costituiranno l’interno e la funzionalità. Siamo lieti di avere ottenuto un ulteriore finanziamento (che si aggiunge a quelli ottenuti per la sua costruzione) dedicato all’acquisto di arredi innovativi”, sottolinea il sindaco Alessandro Comi.

Il contributo è stato ottenuto nell’ambito dell’Avviso pubblico del 3 febbraio 2026, finalizzato a rafforzare e migliorare l’offerta educativa per la fascia di età da zero a sei anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi, inserito nel Programma Operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.

“La nostra partecipazione ha avuto buon esito”, evidenzia ancora il primo cittadino, riportando come al Comune dell’entroterra finalese sono stati assegnati 50mila euro destinati proprio all’acquisto degli arredi per il nuovo nido.

Non manca infine il riconoscimento al lavoro svolto dalla macchina amministrativa. “Un doveroso ringraziamento agli uffici comunali che ancora una volta grazie ad un lavoro puntuale hanno predisposto quanto necessario alla partecipazione al bando”, conclude Comi.