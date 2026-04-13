Stella, la giunta propone di intitolare una piazzetta a Gameragna al Generale Edoardo Cortellessa

La piazzetta/belvedere di Gameragna intitolata al Generale Edoardo Cortellessa.

Questa la proposta della giunta comunale di Stella nei confronti del militare nato nel 1895 che fu per due mandati commissario prefettizio/sindaco del Comune nel periodo 1951/1956 e per quattro anni dal 1962 al 1966.

Cortellessa si arruolò volontario nella Prima Guerra Mondiale, ricalcando le orme paterne e visse i combattimenti nelle trincee del Carso, diventando testimone del sacrificio di innumerevoli commilitoni. Si distinse figurando tra i primi reparti ad oltrepassare il fiume Piave e per il valore dimostrato nelle operazioni, venne insignito di una Medaglia d’Argento, una Medaglia di Bronzo al Valor Militare e di cinque Croci al Merito di Guerra. Sopravvisse ad un gravissimo ferimento polmonare subito in azione e l'evento fu ricordato in un singolare cimelio, un proiettile incastonato in un artiglio d’aquila d’oro che gli era stato donato dai suoi soldati come tributo alla sua resilienza. La sua dedizione allo Stato proseguì nella colonia della Somalia, e successivamente durante la Seconda Guerra Mondiale, dove affrontò la prigionia sotto le forze britanniche, rientrando in Italia solo alla fine della guerra. Fu Generale di Corpo d'Armata e gli venne conferito nel 1965 il riconoscimento di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Nel periodo della sua amministrazione a Stella della durata non consecutiva di 9 anni, vennero promosse il completamento della strada di collegamento tra le frazioni di Gameragna e San Martino, favorendo lo sviluppo e la coesione del territorio comunale. Proprio a Gameragna visse nei periodi estivi e fu il fulcro della sua rete di legami comunitari.

In età avanzata ricoprì ruoli di prestigio come la direzione del Distretto Militare di Imperia e incarichi di rappresentanza internazionale sulle rotte per il Giappone e il Sud America.

La richiesta di intitolazione verrà inviata alla Prefettura di Savona per gli adempimenti di competenza, dando l'indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva comunale, di procedere, successivamente, con il posizionamento di 3 targhe commemorative nelle rispettive aree.