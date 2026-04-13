Disturbi psichiatrici, all'UniTre di Borgio Verezzi e Pietra un incontro con il dottor Daniele Moretti

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 15.30, è in programma una conferenza del dottor Daniele Moretti dedicata ai principali disturbi psichiatrici, con un focus sul loro riconoscimento, sulle linee generali delle cure e sui rapporti tra malattie mentali e criminologia.

L’incontro si propone di offrire al pubblico un quadro divulgativo ma rigoroso su un tema complesso come quello del disagio psichico. In ambito psicologico e psichiatrico, infatti, un disturbo mentale viene definito come una condizione patologica che coinvolge la sfera comportamentale, relazionale, cognitiva o affettiva della persona, incidendo in modo significativo sulla capacità di adattamento e sull’integrazione sociale e lavorativa, oltre a generare una sofferenza soggettiva.

Quando questo disagio assume caratteristiche particolarmente rilevanti, durature o invalidanti, si parla più propriamente di malattia mentale: un insieme di alterazioni psicologiche e comportamentali legate alla personalità dell’individuo, tali da determinare condizioni di pericolo o disabilità e che non rientrano nel normale sviluppo psichico.

La conferenza affronterà quindi, in chiave accessibile, i principali aspetti legati alla diagnosi e alla cura di queste patologie, che rientrano nell’ambito di studio della psicologia e della psichiatria, offrendo anche spunti di riflessione sul legame con la criminologia.

L’accesso all’incontro sarà consentito anche ai non iscritti.