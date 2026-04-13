Arte, disegno, fotografia, design, artigianalità e relazione umana: ad Albenga arriva OffLine, l’isola artistica diffusa lontana dal caos virtuale

Disconnettersi dal digitale per riconnettersi alle persone, ai luoghi e alla propria creatività.

Dal 17 al 19 aprile, i chiostri dell’ex convento di San Bernardino a Vadino ospiteranno la prima edizione ligure di Audaus OffLine, il format culturale interdisciplinare ideato dall’artista e designer Silvio Ippati, con il project management di Elena Emi Gilardi e in collaborazione col Comune di Albenga.

Più di una mostra, OffLine è un’esperienza partecipativa che riunisce arte, disegno, fotografia, design, artigianalità e relazione umana attorno ad un gesto simbolico: all’ingresso dell’evento i partecipanti sono invitati a consegnare il proprio telefono, che viene spento e custodito per tutta la durata dell’evento. Un luogo fisico e figurato nel quale vivere il tempo presente senza distrazioni digitali, riscoprendo la manualità, la creatività e il dialogo diretto.

Dopo le tappe che hanno visto la kermesse toccare svariate comunità dal Nord al Sud Italia, OffLine si rinnova per l’edizione ingauna, che sarà caratterizzata, per la prima volta e per dare grande spazio alla comunità locale, da una residenza artistica sul territorio dal 7 al 19 aprile. Nei giorni che precederanno l’evento, infatti, Ippati attraverserà la città incontrando cittadini, realtà culturali, Istituzioni e si immergerà nei luoghi simbolici del territorio.

Questo periodo di permanenza diventerà parte integrante del processo creativo: l’artista raccoglierà suggestioni, storie e paesaggi urbani che verranno trasformati nelle opere originali che realizzerà durante la residenza. Parallelamente, saranno organizzati incontri informali e momenti di dialogo con la comunità, oltre a serate dedicate alla creazione delle opere, durante le quali il pubblico potrà assistere al lavoro artistico e conoscere da vicino il progetto.

Il percorso culminerà nei giorni dell’evento con una mostra finale che restituirà alla città il risultato della residenza, trasformando Albenga stessa in fonte d’ispirazione e protagonista delle opere.

"In un tempo in cui siamo costantemente connessi - dice l’assessore alla Cultura del Comune di Albenga, Marta Gaia - scegliere di disconnettersi diventa un atto quasi rivoluzionario. Audaus OffLine rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il valore del tempo condiviso, della creatività e della relazione autentica tra le persone. Invitiamo cittadini e visitatori a vivere questa esperienza unica, lasciandosi alle spalle, anche solo per qualche ora, le distrazioni digitali per ritrovare il piacere della creatività, della manualità e dello stare insieme. OffLine non è solo un evento culturale, ma un’opportunità per riscoprire un modo diverso, più consapevole e profondo, di abitare il nostro tempo".

Durante la permanenza verranno realizzate dieci opere originali a penna su supporto ligneo, utilizzando la tecnica distintiva dell’artista. I lavori racconteranno scorci, atmosfere e identità del territorio osservate e reinterpretate durante le settimane di residenza. Una di queste sarà donata al Comune di Albenga, come testimonianza permanente del progetto e del dialogo tra artista e città.

Nei giorni del 17, 18 e 19 aprile i visitatori potranno ammirare l’esposizione delle opere nate dalla residenza artistica, assistere alle live performance di disegno di Ippati, prendere parte a un concorso creativo a tema libero con premiazione finale, interagire direttamente con l’artista durante il processo creativo. Il tutto impresso in uno scatto Polaroid che diventa il ricordo tangibile di un momento vissuto senza schermi.

Pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, Audaus OffLine propone un ambiente aperto e inclusivo in cui la creatività diventa linguaggio condiviso tra generazioni. Bambini, giovani e adulti possono sperimentare insieme il valore della manualità e della “Intelligenza Artigianale”, riscoprendo il piacere di creare e di stare insieme lontano dalla dimensione digitale.

Audaus OffLine nasce con l’obiettivo di trasformare la disconnessione digitale in un’opportunità di riconnessione umana e culturale. Attraverso arte, relazione e partecipazione, il progetto invita a rallentare e a vivere l’esperienza immersiva come momento autentico di incontro.

"Ringraziamo il Comune di Albenga per aver accolto OffLine ed aver deciso di essere nostro partner nell’organizzazione del progetto, aprendo le porte di uno dei suoi spazi più significativi - afferma l’organizzazione -, gli sponsor che hanno sposato la nostra causa: Audaus Design e Hospitality, B&B Il Leone Bianco, Duo, Bonny To Go, Bear House, Scialla e l’associazione Fieui dei Caruggi. I partner tecnici: Pentel Italia che fornirà i materiali artistici per i laboratori e le attività interattive, Polaroid che offrirà le macchine fotografiche con le quali immortaleremo i visitatori, e il media partner Radio Onda Ligure che hanno creduto nel valore dell'arte come mezzo di connessione, lentezza e autenticità".