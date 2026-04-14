Cairo, scout in azione il 18 aprile sul Bormida: giornata di volontariato per pulire le sponde del fiume

A Cairo Montenotte l’impegno per l’ambiente coinvolge anche i più giovani. Sabato 18 aprile la squadriglia scout dei “Cervi” del gruppo locale ha organizzato una mattinata di volontariato dedicata alla pulizia delle sponde del fiume Bormida, uno dei corsi d’acqua simbolo della Val Bormida.

L’appuntamento è fissato alle 9 davanti al Monumento dei Marinai, all’inizio della pista ciclabile. Da lì partirà una passeggiata collettiva con guanti e sacchi per rimuovere rifiuti e promuovere il rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa nasce dal desiderio di prendersi cura concretamente del territorio: camminare insieme, osservare il fiume e contribuire a mantenerlo pulito attraverso piccoli gesti quotidiani.